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Haberler Denizli Sobadan sızan zehirli gaz Mert'in canına mal oldu

Sobadan sızan zehirli gaz Mert'in canına mal oldu

SEBAHATTİN ALP
Sobadan sızan zehirli gaz Mert’in canına mal oldu
DENİZLİ'NİN Acıpayam ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan 17 yaşındaki Ali Mert Ayöz, hafta sonunu arkadaşları ile birlikte geçirmek için Cumartesi günü Yeşilyuva Mahallesi'ne geldi. Gece dedesi Ali Ayöz'e ait boş evde sobayı yakarak uykuya dalan Ali Mert Ayöz, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ali Mert Ayöz'den uzun süre haber alamayan arkadaşları eve geldiklerinde içeride duman görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali Mert Ayöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
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