Başkan Adayı Başer sanayi esnafına Go-kart ve Drag Pisti sözü verdi

AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, Türkiye'deki pek çok şehrin önemli sorunlarından birinin çözümü anlamına gelen bir projesini daha açıkladı. Başkan Adayı Başer sanayi esnafı ziyaretinde sırasında göreve geldikten sonra Merkezefendi'ye uluslararası niteliklerde bir Go-Kart ve Drag Pisti kazandıracaklarını söyledi. Seçim çalışmaları kapsamında küçük sanayi esnafını dolaşan Başer, bir usta "Drag Pisti ne zaman geliyor?" sorusuna, "Biz açıklamadan projeleri sizlerden duyuyoruz" diye yanıt verdi.

Gerektiğinde ulusal ve uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapacak Go-Kart ve Drag Pisti'nin hem ciddi bir ihtiyacı gidereceğini hem de Merkezefendi'yi bu alanda ülkenin marka şehri haline getireceğini belirten Başer, "Biz toplumumuzun her kesimini kucaklayacak ve kısa süre içinde hayata geçireceğimiz projeler konusunda dersimize çalıştık. Gerçek Belediyeciliğin mimarı Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yolunda, AK Parti'nin bu alandaki net tecrübesiyle inşallah 31 Mart'tan sonra hepsini tek tek hayata geçireceğiz" dedi.