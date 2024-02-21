Denizli Başkan Erdoğan’ı bekliyor

AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 22 Şubat 2024 Perşembe günü saat 13.00'te Özay Gönlüm Bulvarı'nda halka hitap edeceğini ve Denizli'de çeşitli temaslarda bulunacağını söyledi.

İl Teşkilatının bir taraftan yerel seçimlere hazırlık yaptığını, bir taraftan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı misafir etmek için yoğun bir çalışma takvimi izlediklerini ifade eden İl Başkanı Yücel Güngör, "100 binin üzerinde, Erdoğan sevdalısıyla alanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılayacağız. Büyük buluşmaya tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Denizli olarak Cumhurbaşkanımızı çok özledik. Türkiye'nin geleceği için yürütülen çalışmalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve AK Parti'nin güçlü desteğiyle gerçekleşiyor. Bu çerçevede, Denizli'de gerçekleşecek olan büyük buluşma, Türkiye'nin daha güçlü ve istikrarlı bir geleceğe doğru atılan sağlam adımların bir yansıması olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin birçok alanda kaydettiği başarılara ve hedeflere doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Sağlam ve emin adımlarla geleceğe hep birlikte adım adım yürüyoruz. Biz hazırız, Denizli hazır, Türkiye hazır" dedi.