Pamukkale Adayı Pekdemir’den küçük esnafa büyük destek

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Pamukkale'yi mahalle mahalle gezip projelerini anlatıyor. Ev ziyaretleri ve sokak gezilerinin yanı sıra önemli etkinlik ve toplantılara da katılan Pekdemir, hem iş insanlarıyla hem de küçük esnafın kapısını çalıyor. Pekdemir, kısa süre sonra açıklanacak ve Pamukkale'yi yeni bir vizyona taşıyacak önemli projeleri hakkında tüyolar da vermeye başladı.

Gezilerinde özellikle küçük esnaf ziyaretlerine önem veren Pekdemir, esnafları desteklemek için çok sayıda projenin hazırlandığını dile getirdi.

"HER MAHALLEYE EŞİT HİZMET GÖTÜRECEĞİZ"

Pamukkale Belediyesi'nin kurulduğu ilk günden bu yana esnafa olan desteklerinin yeni dönemde daha da arttırılacağını dile getiren Pekdemir, "Biz her mahalleye eşit hizmet götüreceğimizi dile getiriyoruz ancak bizim için pozitif ayrıcalığı olan bazı meslek grupları var. Onlardan biri de mahallelerimizin can damarı küçük esnaf. Küçük esnaflıktan bugünlere ulaşan biri olarak onların derdini en iyi ben anlarım. Bu nedenle çok güzel projeler hazırladık. Küçük esnaf yeni dönemde en fazla destekleyeceğimiz meslek kesimlerinden biri olacak" diye konuştu.

"BELEDİYECİLİĞİN TÜRKİYE'DEKİ ERBABI AK PARTİ"

Gerçek belediyecilikte işin erbabı AK Parti'nin saflarında yürüdüğü bu önemli yolculukta esnaflık konusundaki tecrübelerini göreve gelir gelmez sahaya yansıtacağını dile getiren Pekdemir, "İşi erbabına bırakın. Gerçek belediyeciliğin Türkiye'deki erbabı AK Parti. Yerel hizmetler konusunda İl Genel Meclisi Başkanlığım döneminde yaptıklarımı da çok yakından biliyorsunuz. Şimdi içinden geldiğim esnaf için hizmet etmek, onlara büyük destekler vermek boynumun borcu" diye konuştu.