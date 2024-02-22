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Haberler Denizli Şarampole uçan araç anneye mezar oldu

Şarampole uçan araç anneye mezar oldu

Denizli’de akraba ziyaretine giden anne ve oğlunun içinde bulunduğu transit araç şarampole uçtu. Oğluyla birlikte araçtan fırlayan anne olay yerinde yaşamını yitirirken ziyaret için onların gelmesini bekleyen kız kardeşin feryatları yürekleri dağladı.

SEBAHATTİN ALP
Şarampole uçan araç anneye mezar oldu

Denizli'de Necip Deda idaresindeki Ford marka transit araç, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Metrelerce sürüklenen araçta bulunan Deda ve annesi Melike Deda (43) şarampole yuvarlanan araçtan fırladı. 72 metre aşağıya düşen araçtan yaralı halde kurtulan Necip Deda, yola kadar çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Merkezefendi ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen kazada sağlık ekipleri yaralı olan Necip Deda'yı ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Araçtan yaklaşık 10 metre ileriye savrulduğu belirlenen anne Melike Deda'nın ise yapılan sağlık kontrollerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Bölgede olay yeri inceleme ve savcının incelemelerinin ardından Deda'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

FERYADI YÜREK DAĞLADI

Melike Deda'nın oğluyla birlikte Altınyayla Mahallesi'ndeki ikametinden Denizli kent merkezinde yaşayan kız kardeşinin evine ziyarete gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Acı haberi alarak olay yerine gelen Melike Deda'nın kız kardeşini ise polis ve sağlık ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Deda'nın cansız bedeninin cenaze aracına yükleneceği esnada kız kardeşinin feryadı ise yürekleri burktu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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