“Gerçek belediyeciliğin erbabı AK Parti’dir”

CUMHUR İttifakı'nın AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, ilçedeki mahalleleri tek tek gezip projelerini anlatmayı sürdürüyor. Gezilerinde özellikle küçük esnaf ziyaretlerine önem veren Pekdemir, esnafları desteklemek için çok sayıda projenin hazırlandığını dile getirdi.

Pamukkale Belediyesi'nin kurulduğu ilk günden bu yana esnafa olan desteklerinin yeni dönemde daha da arttırılacağını dile getiren Pekdemir, "Gerçek belediyecilikte işin erbabı AK Parti'nin saflarında olun. Esnaflık konusundaki tecrübelerimizi göreve gelir gelmez sahaya yansıtacağız. İşi erbabına bırakın. Gerçek belediyeciliğin Türkiye'deki erbabı AK Parti. Yerel hizmetler konusunda İl Genel Meclisi Başkanlığım döneminde yaptıklarımı da çok yakından biliyorsunuz. Şimdi içinden geldiğim esnaf için hizmet etmek, onlara büyük destekler vermek boynumun borcu" diye konuştu.