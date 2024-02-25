Akcan: Doğalgazsız ev kalmayacak

DENİZLİ'NİN Çal ilçesinde doğalgaz seferberliği başladı. Mevcut Belediye Başkanı ve cumhur ittifakı adayı Fethi Akcan, ilçe merkezinin tamamının yanı sıra Akkent, İsabey, Süller ve Hançalar mahallelerine de orta vadede doğalgaz bağlanacağını müjdeledi.

Çal Belediyesi, ilçeye doğalgaz gelmesi için Enerya Gaz Dağıtım A.Ş ile sözleşme yaptı. Kısa süre süre sonra ilçe merkezi doğalgaz ile tanıştı. Şu anda İsmailler, Hüseyinler mahallelerinde doğalgaz abonesi 1380 rakamına ulaştı. Belediye Başkanı Fethi Akcan, kısa sürede Yeşilyurt mahallesi ile TOKİ-1, TOKİ 2 ve TOKİ 3 konutlarına da doğalgaz bağlanacağını belirterek, "İlçe merkezinin tamamına yakın zaman da doğalgaz verilecek. 4 bin 250 aboneyi bulacağız. Doğalgaz için seferberlik başlattık. Hedefimiz 10 bin aboneye ulaşmak" dedi.