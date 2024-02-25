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Haberler Denizli Defineciler hızını alamadı 30 metre kuyu kazdı! Ekipleri şaşkına çeviren manzara

Defineciler hızını alamadı 30 metre kuyu kazdı! Ekipleri şaşkına çeviren manzara

Denizli'nin Buldan ilçesinde define bulma umuduyla kaçak kazı yapanlar 30 metre derinliğinde kuyu kazdı. Define avcılarını suç üstü yakalayan ekipler gördükleri manzara karşısında hayrete düştü.

İHA
Defineciler hızını alamadı 30 metre kuyu kazdı! Ekipleri şaşkına çeviren manzara

Denizli'de define bulma hayali ile kaçak kazı yapan define avcıları 30 metre derinliğinde kazdıkları kuyuda suç üstü yakalandılar.

Denizli'nin Buldan ilçesi Çağış mevkinde kaçak kazı yapan şahıslar olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Define avcılarını suçüstü yakalayan jandarma ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında da hayrete düştü.

Define avcılarının tarihi eser bulma umuduyla 30 metre derinliğine sahip kuyu kazdıkları belirlendi. Operasyon kapsamında kazı çalışmalarında kullanılan malzemelere jandarma ekipleri tarafından el konulurken, M.Ç, A.D, ve O.D, gözaltına alındı.

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