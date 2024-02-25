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Haberler Denizli Ecrin, Başkan Erdoğan’ın sözünü dinledi

Ecrin, Başkan Erdoğan’ın sözünü dinledi

SEBAHATTİN ALP
Ecrin, Başkan Erdoğan’ın sözünü dinledi

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'a, önceki gün Denizli programı esnasında Cumhurbaşkanlığı otobüsünde keman çalan Ecrin Gülçin Polatlı, Başkan Erdoğan'la tanışma hayalini gerçekleştirmesinin mutluluğunu yaşadı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan Namık Kemal Ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Ecrin, Başkan Erdoğan'ın "Ut çalmayı da dene" sözü üzerine ut çalmayı öğrenmeye başladı.Polatlı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında kemanımı çaldım. Çok heyecanlıydım. Sayın Cumhurbaşkanımız bir de ut çalmamı istedi. Onun isteğini yerine getireceğim" dedi.

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