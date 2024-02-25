Kızının boşanma davasında kalbine yenildi

DENİZLİ'DE Asliye Hukuk Mahkemesinde kızının boşanma davasına tanık olarak katılan Hüseyin Eren (69), bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçiren Eren'e ilk müdahale ise duruşma savcısı tarafından yapıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin müdahalesine kadar savcının kalp masajı yapmayı sürdürdüğü öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de tüm müdahalesine rağmen Eren'in yaşamını yitirdiği belirlendi. 3 kız babası olan Hüseyin Eren'in kalp hastası olduğu ve daha önce kalp ameliyatı olduğu öğrenildi