Ücretsiz veterinerlik hizmeti gelecek

CUMHUR İttifakı'nın Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, kırsal bölgelerde ücretsiz veterinerlik ve ziraat mühendisliği hizmeti verileceğini açıkladı. Pekdemir, ayrıca Pamukkale Belediyesi bünyesinde Tarım, Ticaret ve Turizm Konseyi kurulacağını ve uzak mahallelere belediye hizmet ofisi açılacağını müjdeledi. İlçe merkezine uzak mahallelerde Pamukkale Belediyesi'nin tüm hizmetlerinden faydalanmaları için ofisler açacaklarını dile getiren Pekdemir, "Uzak mahallelerdeki vatandaşlarımız ofislerimizde belediyemizle ilgili her türlü işlemlerini yaptırabilecekler" diye konuştu.