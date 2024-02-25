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Haberler Denizli Ücretsiz veterinerlik hizmeti gelecek

Ücretsiz veterinerlik hizmeti gelecek

SEBAHATTİN ALP
Ücretsiz veterinerlik hizmeti gelecek
CUMHUR İttifakı'nın Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, kırsal bölgelerde ücretsiz veterinerlik ve ziraat mühendisliği hizmeti verileceğini açıkladı. Pekdemir, ayrıca Pamukkale Belediyesi bünyesinde Tarım, Ticaret ve Turizm Konseyi kurulacağını ve uzak mahallelere belediye hizmet ofisi açılacağını müjdeledi. İlçe merkezine uzak mahallelerde Pamukkale Belediyesi'nin tüm hizmetlerinden faydalanmaları için ofisler açacaklarını dile getiren Pekdemir, "Uzak mahallelerdeki vatandaşlarımız ofislerimizde belediyemizle ilgili her türlü işlemlerini yaptırabilecekler" diye konuştu.
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