Çarşaflı kaçış başarısız oldu

Denizli'de bir suçlunun kaçma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 'Uyuşturucu imal edip, satmak' ve 'Firar' suçlarından hakkındaki kesinleşmiş 18 yıl hapis cezasıyla aranan İsmail Eskicioğlu'nun, Merkezefendi ilçesindeki, apartmanın 5'inci katındaki dairede saklandığını belirledi.

ZEMİNE SERT DÜŞÜŞ

JASAT ekibi, binaya operasyon düzenledi. Bir süre sonra gelen ekipleri fark eden suçlu İsmail Eskicioğlu, evdeki çarşafları birbirine bağlayıp balkondan sarkıtarak 15 metre yükseklikten inmeye çalıştı. Fakat çok uzun sürmeden çarşaflar koptu ve Eskicioğlu beton zemine düştü. Bunun üzerine sağ bacağı kırılan hükümlü ekipler tarafından yakalandı. Ekiplerin ambulansla kaldırdığı Servergazi Devlet Hastanesi'nde bacağı alçıya alınan Eskicioğlu, ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.