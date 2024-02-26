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Haberler Denizli Çarşaflı kaçış başarısız oldu

Çarşaflı kaçış başarısız oldu

Denizli'de, hakkında 18 yıla kadar hapis cezası bulunan İsmail Eskicioğlu, jandarmadan kaçmak için bulduğu çarşafları aceleyle birbirine bağladı. Fakat bağladığı çarşaflar kopunca beşinci kattaki daireden zemine düştü. Şahıs, kırılan bacağı alçıya alındıktan sonra tutuklandı.

SEBAHATTİN ALP
Çarşaflı kaçış başarısız oldu

Denizli'de bir suçlunun kaçma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 'Uyuşturucu imal edip, satmak' ve 'Firar' suçlarından hakkındaki kesinleşmiş 18 yıl hapis cezasıyla aranan İsmail Eskicioğlu'nun, Merkezefendi ilçesindeki, apartmanın 5'inci katındaki dairede saklandığını belirledi.

ZEMİNE SERT DÜŞÜŞ

JASAT ekibi, binaya operasyon düzenledi. Bir süre sonra gelen ekipleri fark eden suçlu İsmail Eskicioğlu, evdeki çarşafları birbirine bağlayıp balkondan sarkıtarak 15 metre yükseklikten inmeye çalıştı. Fakat çok uzun sürmeden çarşaflar koptu ve Eskicioğlu beton zemine düştü. Bunun üzerine sağ bacağı kırılan hükümlü ekipler tarafından yakalandı. Ekiplerin ambulansla kaldırdığı Servergazi Devlet Hastanesi'nde bacağı alçıya alınan Eskicioğlu, ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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