Ceviz ağacı katliamı

DENİZLİ'NİN Acıpayam ilçesine bağlı Benlik Mahallesi'nde 13 bin 500 metrekare tarla içinde dikili 10 yaşındaki 450 adet ceviz ağacı gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ağaç katliamı yaşandı. M.Y.'ye ait 13 bin 500 metrekare tarla içinde dikili 10 yaşındaki 450 adet ceviz ağacı, gece kesildi.

Mahallede yaşanan katliamın çok üzücü olduğuna dikkat çeken Turan Güngör, "Çiftçimize ait 10 yaşındaki 450 adet ceviz ağacı gece katledilmiş. Çiftçimizin 10 yıllık emeği boşa gitti. Şeref, onur, duruş okullar bitirerek öğrenilmez, karakterden gelir. Bu hainlik yıllarca konuşulacak, seni kimse unutmaz. Bu yapılan ceviz bahçesi katliamını şiddetle kınıyoruz" dedi.