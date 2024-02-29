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Haberler Denizli Çılgın aşık araçları ateşe verdi

Çılgın aşık araçları ateşe verdi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, uzman çavuş, kız arkadaşıyla kavga ettikten sonra alkol alıp, biri sevgilisine ait 2 motosiklet ve 3 hafif ticari araç ile ara sokaklardaki çöp konteynerlerine yanıcı madde döktü. Kundaklamayı yapan Piyade Uzman Çavuş İ.G. kısa sürede yakalandı

SEBAHATTİN ALP
Çılgın aşık araçları ateşe verdi

Denizli'de sevgilisiyle tartıştıktan sonra hırsını alamayan Piyade Uzman Çavuş İ.G., çöp konteynerlerine yanıcı madde döktü ve kundakladı. Olay, önceki akşam saatlerinde Fesleğen, Mehmetçik ve İstiklal mahallelerinde meydana geldi. Mahallelerde park halinde bulunan 2 motosiklet, 3 hafif ticari araç ve birkaç çöp konteyneri ateşe verildi. 3 ayrı mahallede vatandaşların yangın ihbarı üzerine olay yerlerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

UZMAN ÇAVUŞTAN İTİRAF

İtfaiye ekipleri, ihbar yapılan yerlerdeki yangınları kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu 2 motosiklet ve 3 hafif ticari araçta hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda araçların yanıcı madde dökülerek kundaklandığı belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, araçları yanıcı madde dökerek kundaklayan şüphelinin İ.G. olduğu tespit edildi.

11. Komando Tugay Komutanlığı'nda Piyade Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen İ.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde İ.G.'nin, kız arkadaşıyla kavga ettiği gerekçesiyle alkol aldıktan sonra ilk olarak kız arkadaşına ait motosikleti, ardından diğer araçları yanıcı madde dökerek ateşe verdiğini söylediği öğrenildi. İ.G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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