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Haberler Denizli Minik kız hastanede serum verilerek evine gönderildikten sonra öldü

Minik kız hastanede serum verilerek evine gönderildikten sonra öldü

Denizli’de rahatsızlanan 5 yaşındaki çocuk, serum takılıp taburcu edilmesinin ardından evinde fenalaştı. Ambulansla hastaneye götürülen talihsiz minik yolda yaşamını yitirdi.

İHA
Minik kız hastanede serum verilerek evine gönderildikten sonra öldü

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 5 yaşındaki Fatmaana Ünal, akşam saatlerinde rahatsızlanarak ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Burada serum verildikten sonra taburcu edilen Ünal, evine gittikten bir süre sonra tekrar halsizleşerek fenalaştı. Durumu fark eden baba Hasan Ünal, kızını Kelekçi 112 Acil Sağlık İstasyonuna götürdü.

Burada ilk müdahalesi yapılan minik kız ambulansla tekrar hastaneye kaldırıldı. Yolda sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen minik Fatmaana'nın yaşamını yitirdiği öğrenildi. 5 yaşındaki kızın kesin ölüm sebebinin netleşmesi için cenazesinin otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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