Çevre yolundan ilk geçişi Osman Zolan Togg’la yaptı

Denizli'de artan nüfus ve araç sayısına karşı ulaşım projelerine devam eden Büyükşehir Belediyesi, Ankara yolunu Antalya yoluna bağlayacak alternatif çevre yolunu törenle trafiğe açtı. Kent trafiğine nefes aldıracak Gökpınar Barajı Çevre Yolu'ndan ilk olarak makam aracı Togg ile geçen Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, bir hayalini ve hedefini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

ZOLAN: İŞTE BELEDİYECİLİK BU

YENİ çevre yolu için çok çalıştıklarını, öncelikle imar ve mülkiyet sorunlarını çözdüklerini kaydeden Başkan Zolan, bugüne dek hep zor işlere talip olduklarını belirterek, "İşte gerçek belediyecilik bu. Biz her zaman sorunların merkezine gittik, kenarından dolaşmadık" dedi. Bölgedeki dev altyapı projelerini anlatarak, bu yatırımların ne denli zor ve meşakkatli olduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Vatandaşlarımız bize inandı, güvendi, 'bunlar yapıyorsa güzel işler yapıyor' diyerek sabretti. Bu yürüyüşte yanımızda sapasağlam durdukları için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, direksiyonuna geçtiği makam aracı Togg ile çevre yolunu ilk kez test etti.