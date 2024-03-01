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Denizli'de hastane kafeteryasına silahlı saldırı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir hastanenin bahçesinde bulunan kafeterya önünde yaşanan silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2’si ağır 7 kişi yaralandı. Otopark kısmından kafeteryaya doğru gerçekleşen saldırıda kullanılan tüfeklerden çıkan saçmalar, saldırıya uğrayan kişi haricinde orada bulunan ve kafeteryanın içerisinde oturan 6 kişiye daha isabet etti. Bu arada, saldırı sonrası hastane kafeteryasına yaşanan panik anlarının görüntüsü de ortaya çıktı.

İHA
Denizli’de hastane kafeteryasına silahlı saldırı

Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; saat 16.00 sıralarında hastane bahçesinde bulunan kafeterya gelen 2 şüpheli, silahla aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir kişiye rastgele ateş açtı.

Otopark kısmından kafeteryaya doğru gerçekleşen saldırıda kullanılan tüfeklerden çıkan saçmalar, saldırıya uğrayan kişi haricinde orada bulunan ve kafeteryanın içerisinde oturan 6 kişiye daha isabet etti.

Saldırıda yaralanan 7 kişi, sağlık personelleri ve güvenlik görevlileri tarafından kafeteryanın yanındaki acil servise taşındı.

Tedavilerine başlanılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesi bulunan bir kişinin acil ameliyata alındığı öğrenildi.

Kafeteryadaki camların kırıldığı saldırıda, bölgede büyük panik yaşandı.

Yaşananların ardından acil servis etrafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından eşkalleri belirlenen saldırganların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

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