Pamukkale’de ada bazlı kentsel dönüşüm olacak

CUMHUR İttifakı'nın Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, göreve geldikten sonra Pamukkale'yi dönüştürmeye hazırlanıyor. Pekdemir, ada bazlı kentsel dönüşümlerle Pamukkale'nin çehresini değiştirmek ve ilçeyi depreme karşı daha dayanıklı hale getirmeyi planlıyor. AK Partili Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, ilçe için önemli projelerini anlatmaya devam ediyor. Projelerin ilk sırasında ilçeyi depreme karşı hazırlıklı hale getirmek yer alıyor. Pekdemir Pamukkale'de kentsel dönüşümün TOKİ ile işbirliği içinde başlatılacağını belirtti. Ada bazlı dönüşümlerle ilçenin kısa sürede genç ve sağlıklı binalara sahip olacağını vurgulayan Pekdemir, "Mahallelerimizi modern ve depreme dayanıklı hale getireceğiz" dedi.