Hastane kafesinde kanlı pusu: 7 yaralı

DENİZLİ'DE Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servis girişindeki kafeteryada bir masada oturanlara 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servis girişindeki, açık kafeterya bölümüne saat 16.45 sıralarında meydana gelen olayda hastane bahçesinde bir süre bekleyen iki kişi kalabalık olarak gelerek kafeteryaya oturan 7 kişiye silahlarıyla kurşun yağdırdı. Yaralananların Denizli'de eğlence mekanı işleten Ahmet K. ile yanındaki Kemal Ş., Ahmet Can Y., Şefikcan U., Gökhan İ., İsmail Ö. ve Hasan Hüseyin Ç. olduğu belirlendi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.