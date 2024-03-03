Hırsızlar asansörlerin ana kartlarını çaldı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde asansörlere ait ana kartlar gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Sabah uyandıklarında asansörlerin çalışmadığını gören site sakinleri ise durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Site sakinlerinden Cevdet Çiftçi sabah asansörün çalışmadığını görünce büyük bir şok yaşadıklarını söyledi.

ELEKTRİK KONTROLÜ

Cevdet Çiftçi, "Sabah kalkıp asansöre binmek istediğimizde asansörlerin kapalı olduğunu gördük. Sonra elektik kesik mi diye ona baktık ama elektriğin olduğunu gördük. Sonra asansör dairesine çıkıp tamirciyi görüntülü aradığımızda kendisi bize asansör beyninin olmadığını fark ettik. Ardından biz de emniyete başvurduk" dedi

Afyonkarahisar'da asansörlere ait ana kartların çalışması sonucunda 86 bina sakini de mağdur oldu.

'DİZİM AMELİYATLI'

BİNA sakinlerinden yürüme güçlüğü çeken 74 yaşındaki Ayşe Gülsoy ise olaydan dolayı mağdur olduklarını ifade ederek, "Dizim ameliyatlı, nasıl olur böyle? Hiç mi merhametiniz yok?" dedi. Öte yandan, olayla ilgili Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.