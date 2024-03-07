Denizli ünlü konuklara ev sahipliği yapacak

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlediği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali'nin onur konuğu Türk Sinemasının efsane ismi Türkan Şoray olacak. Tüm hemşehrilerini 8 Mart saat 12.00'de açılacak festivale davet eden Başkan Zolan, 3 gün sürecek festivalde Dilek Türkan'dan Elif Buse Doğan'a, Masterchef Danilo Zanna'dan Zara'ya birçok ünlü konuğu ağırlayacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek festivalde 260 kadın el emeği göz nuru ürünleri için stant açacak. 8 Mart Cuma saat 12.00'de kapılarını açacak festival birbirinden değerli isimleri de ağırlayacak. Festivalin kapanışı ise muhteşem bir konserle taçlanacak. Pazar saat 17.00'de Türk Halk Müziği'nin usta ismi Zara sahne alacak