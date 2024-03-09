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Haberler Denizli Denizli ve 3 ilde eş zamanlı operasyon! Eskort temini vaadiyle 138 kişiyi dolandırdılar

Denizli ve 3 ilde eş zamanlı operasyon! Eskort temini vaadiyle 138 kişiyi dolandırdılar

Denizli, Aydın, Afyonkarahisar ve İstanbul'da yaklaşık 138 kişiyi escort ve masöz kadın temin etme vaadiyle dolandıran şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 şahıs tutuklandı.

İHA
Denizli ve 3 ilde eş zamanlı operasyon! Eskort temini vaadiyle 138 kişiyi dolandırdılar

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri "Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması" suretiyle escort veya masöz kadın temin etmek amaçlı meydana gelen dolandırıcılık suçu ile ilgili olarak dolandırılan 138 kişinin ihbar ve beyanları üzerine çalışma başlatıldı. Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik 6 Mart 2024 tarihinde Denizli, İstanbul, Aydın ve Afyonkarahisar illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

08 Mart 2024 tarihinde "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verilirken, 10 şahıs ise tutuklandı.

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