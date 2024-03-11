Denizli’de dolandırıcılara baskın: 46 şüpheli

DENİZLİ'DE kapora ve internet dolandırıcılığı suçuna karışan şebekelere düzenlenen 3 ayrı operasyonda 46 kişi gözaltına alındı. 39 şüpheli tutuklandı. Ekipler, sahte siteler ve ilanlar üzerinden dolandırıcılık yaparak 138 kişiyi mağdur eden ayrıca 'Güvence kapora dolandırıcılığı' ve 'İnternet ürün dolandırıcılığı' belirlenen suç şebekelerine, 3 ayrı operasyon düzenledi. İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 39'u tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilen yargılamada, 2 kişi ise serbest bırakıldı.