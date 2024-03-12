Denizli’de uyuşturucu tacirlerine operasyon

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında Pamukkale ve Sarayköy ilçesinde operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli ile birlikte 270 gram kubar esrar, 13 adet lyrica hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet av tüfeği fişeği ile birlikte 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.