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Denizli'de uyuşturucu tacirlerine operasyon

Denizli'nin Pamukkale ve Sarayköy ilçesinde yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı, uyuşturucu ve ruhsatsız tüfeğe de el koyuldu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

İHA
Denizli’de uyuşturucu tacirlerine operasyon

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında Pamukkale ve Sarayköy ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli ile birlikte 270 gram kubar esrar, 13 adet lyrica hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet av tüfeği fişeği ile birlikte 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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