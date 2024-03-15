Denizli’ye şehit ateşi düştü

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın programı sonrası Mardin'e giden polis aracının kaza yapması sonucu şehit olan polis memuru Fırat Der'in acı haberi baba ocağı Denizli'yi yasa boğdu. Şırnak mitinginin ardından Mardin'e geçen ekip aracı, Çığır mevkiinde Alman uyruklu K.D. idaresindeki DU HZ 79 plakalı karavan ile çarpıştı. Kazada şehit olan Şırnak Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fırat Der'in acı haberi baba ocağı Denizli'nin Sarayköy ilçesinde büyük üzüntüye neden oldu. Kazada şehit olan diğer polis memuru İlker Duran ise Kayseri'de defnedildi