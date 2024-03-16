Aydın ve Denizli şehitlerini uğurladı

Konya'da askeri eğitim uçağının düştüğü şantiyede şehit olan Hava İstihkam Uzman Çavuş Ercan Güven memleketi Aydın'ın Efeler ilçesinde, polis aracının kaza yapması sonucu şehit olan polis memuru Fırat Der ise, memleketi Denizli'de binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Denizlili şehit Der'in kaza yaptığı günün aynı zamanda doğum günü olduğu öğrenildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Hava İstihkam Uzman Çavuş Ercan Güven'in Türk bayrağına sarılı tabutu ilk olarak ailesinin yaşadığı Efeler ilçe merkezi Girne Mahallesi'ndeki evine getirilerek helallik alındı. Şehit Güven, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Güven'in babası Yusuf Niyazi Güven ile öğretmen eşi Cansu Güven Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı dökerken Vali Yakup Canbolat ile protokol üyeleri aileye taziye ziyaretinde bulundu. Mardin'de geçirdiği kazada şehit olan polis memurlarından Fırat Der'in naaşı da Ağlar Camii'ndeki cenaze namazının ardından Sarayköy Mezarlığı Şehitliğinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.