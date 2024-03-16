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Haberler Denizli Denizli'deki dolu yağışı kazaları peş peşe getirdi: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'deki dolu yağışı kazaları peş peşe getirdi: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli’nin Çivril ilçesinde dün etkisini gösteren dolu yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Aynı bölgede 3 ayrı kaza yaşanırken devrilen ticari aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA
Denizli’deki dolu yağışı kazaları peş peşe getirdi: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli Çivril'de dün akşam saatlerinde yaşanan şiddetli dolu yağışı, trafik akışını olumsuz yönde etkiledi. Yağış nedeniyle yolların 4kayganlaşması sonucu, Menteş Mahallesi yakınlarındaki bölgede birkaç dakika arayla 3 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Yaşanan kazaların ilkinde Denizli'den Çivril istikametinde seyreden 20 BAT 83 plakalı ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrol çıkarak devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Hüseyin Tağcı ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet D., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çivril Devlet Hastanesine sev edildi. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Hüseyin Tağcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Diğer yaralının ise tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi. Aynı bölgede meydana gelen diğer 2 kazada ise maddi hasar oluştuğu, ölen ya da yaralananın bulunmadığı ifade edildi.

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