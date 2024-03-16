Hayat kurtaran hamle

Çal Belediyesi, önceki gün Belevi Mahallesi'nde vatandaşlara iftar yemeği verdi. Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının MHP'li Çal Belediye Başkan adayı Fethi Akcan'ın da katıldığı iftar yemeğinde Mehmet Ateş isimli vatandaş aniden fenalaştı. Nefes alamayan Ateş'e Başkan Akcan' nın Çal Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire eşi Sema Akcan müdahale etti.

"BİR AN ÖLECEĞİMİ SANDIM"

Hemşire Akcan, nefes borusuna tatlı kaçtığı öğrenilen Mehmet Ateş'in göğüs kafesine baskı uygulayıp, Heimlich manevrası yaparak nefes almasını sağladı. 26 yıllık hemşire olan 49 yaşındaki Sema Akcan, "Mehmet Bey'in boğazına kaçan madde nedeniyle nefesi kesilmiş. O maddeyi Heimlich manevrası yaparak çıkardık. Mehmet bey nefes almaya başladı. Sağlık durumu gayet iyi" dedi. Mehmet Ateş ise, iftar yemeğinin ardından tatlı yerken aniden fenalaştığını söyleyerek, "Nefesim kesildi Başkan Fethi Akcan ile göz göze geldiğimi hatırlıyorum. Çok korktum. Bir an öleceğimi sandım. Başkanımızın eşinin burada olması benim için şans oldu. Allah razı olsun hayatımı kurtardı" diye konuştu.

26 yıllık hemşire Sema Akcan, talihsiz adamın hayatını kurtardı.