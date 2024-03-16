Hemşireyi öldürülen eşine ağırlaştırılmış müebbet

DENİZLİ'DE 3 çocuğunun annesi olan Hülya hemşireyi başında soda şişesi kırdıktan sonra 11 yerinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı karar duruşmasında, eşinin sadakatsiz ve agresif tavırlarının olayın yaşanmasına neden olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti sanığa eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vererek indirime yer olmadığına karar verdi.

Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde 18 Aralık 2022 tarihinde meydana gelen olayda, gece saatlerinde bir apartmanın 4'üncü katında Murat Tortop, tartıştığı eşi Hülya Tortop'u (35) 3 çocuğunun yanında başında soda şişesi kırdıktan sonra 11 kez bıçakladı. Ekipler annenin hayatını kaybettiğini belirlerken, katil zanlısı tutuklandı.