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Haberler Denizli Matbaa fabrikasında korkutan yangın

Matbaa fabrikasında korkutan yangın

Denizli'de bir matbaa fabrikasının bahçesinde depolanan atık kağıtların tutuşmasıyla yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler binaya sıçramadan kontrol altına alındı

İHA
Matbaa fabrikasında korkutan yangın

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Hacı Eyüplü Mahallesinde faaliyet gösteren bir matbaa fabrikasının bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın arka kısmında depolanan atıl kağıtların tutuşması sonucu başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Alev ve dumanlara ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yapan fabrika çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine yangının yaşandığı fabrikaya çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, atık kağıtlarda başlayan yangını binaya ulaşamadan kontrol altına alındı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangının nedeninin belirlenmesi için inceleme yapıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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