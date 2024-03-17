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Denizli'de boya yüklü kamyon şarampole devrildi

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde şarampole devrilen boya yüklü kamyonda bulunan Hakan Kıvanç (27) öldü, sürücü Ali Yıldız yaralandı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA
Denizli’de boya yüklü kamyon şarampole devrildi

Kaza, saat 08.00 sıralarında Pınarönü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ali Yıldız'ın kullandığı boya yüklü kamyon, Pınarönü Mahallesi istikametine giderken şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ali Yıldız ile yanında bulunan Hakan Kıvanç itfaiye ekibi tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sağlık durumu ağır olan Hakan Kıvanç yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ali Yıldız'ın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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