Jasat dedektiflerinden ‘Viking’ operasyonu

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde tarlasında çalışma yapan Metin Y.'nin (65) yanına gelen iki kişi, "Biz yan tarlada define arıyorduk. Kazı yaparken bir tane küp bulduk amca. Sende çekiç varsa kenarını kırıp içinde ne var bakalım" yalanıyla yaşlı çiftçinin güvenini kazandı. Küpün bir kısmını kırıp içinden çıkan 3 tane altın görünümlü heykeli Metin Y.'ye bırakan şüpheliler, "Amca biz sana güveniyoruz. Bu sende kalsın, biz bununla ilgili alıcı bulacağız" diyerek bölgeden uzaklaştı.

Birkaç gün sonra yaşlı çiftçiyi arayarak, "Amca biz bir alıcı bulduk. Alıcı yurt dışından geleceği için masrafları olacak bize 10 bin euro gönder, zaten sende milyon dolarlık heykeller var" diyen şüpheliler, çiftçiden yaklaşık 10 bin euro alıp kayıplara karıştı. Çiftçinin şikayeti üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi, İzmir'de düzenlendikleri 'Viking' kod adlı operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı. İfadelerinde suçlarını itiraf eden şüphelilerden, Hasan M. serbest bırakılırken, diğer iki şüpheli tutuklandı.