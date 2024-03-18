Yamaç paraşütü genç kızın sonu oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Ege Su Arslan (24), Dinamit Tepesi Pistinden yamaç paraşütü ile tek başına atlayış gerçekleştirdi. Atlayıştan kısa süre sonra paraşütün dolanması sonucu hakimiyetini kaybeden genç kız metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Olay önceki gün Pamukkale ilçesine bağlı Pamukkale Mahallesi'nde meydana geldi. Genç kızın yere çakıldığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Ege Su Arslan, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Arslan, doktorlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Öte yandan Ege Su Arslan'ın yamaç paraşütüyle atlayış gerçekleştirmeyi sevdiği öğrenildi.