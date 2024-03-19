Denizli’deki kazada 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ'NİN Beyağaç ilçesinde şarampole devrilen kamyonda bulunan yolcu hayatını kaybederken, sürücü ise ağır yaralandı. Denizli'nin Beyağaç ilçesi Pınarönü Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Ali Yıldız'ın kullandığı boya yüklü kamyon, seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Hakan Kıvanç

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Ali Yıldız ile yanında bulunan Hakan Kıvanç (27), hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Hakan Kıvanç hayatını kaybetti. Sürücü Ali Yıldız'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.