126 gündür her yerde aranıyordu! Kafatası ve kemik parçaları bulundu

DNA TESTİ İLE NETLİK KAZANACAK

Cinayet Bürosu ekipleri, kazanın yaşandığı kara yolu ile 7 dekarlık alanda araştırma başlattı. Dağlık ve sarp arazide, çalılar arasında 1 hafta boyunca yaya olarak arama yapan ekipler, bugün insan kafatası ile kemik parçaları buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası bulunan kafatası ve kemikler, incelenmek üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kemiklerin kayıp Ziya Bozkurt'a ait olup olmadığı DNA testiyle netlik kazanacak.