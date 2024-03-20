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Haberler Denizli 126 gündür her yerde aranıyordu! Kafatası ve kemik parçaları bulundu

126 gündür her yerde aranıyordu! Kafatası ve kemik parçaları bulundu

Denizli'nin Buldan ilçesinde 15 Kasım tarihinden beri haber alınamayan 47 yaşındaki Ziya Bozkurt'a ait olduğu düşünülen kafatası ve kemik parçaları bulundu. Bozkurt'un trafik kazasına karıştığı belirlenirken bulunan kemikler için ise DNA testi yapılacak.

DHA
126 gündür her yerde aranıyordu! Kafatası ve kemik parçaları bulundu

Denizli'nin Buldan ilçesinde 126 gündür kayıp olarak aranan Ziya Bozkurt'a (47) ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları dağda bulundu. Bozkurt'un trafik kazası geçirdiği belirlenirken, cesedin kazaya neden olan sürücü tarafından atılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

126 gündür her yerde aranıyordu! Kafatası ve kemik parçaları bulundu

Buldan ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Ziya Bozkurt, 15 Kasım 2023'te motosikletiyle Çal ilçesine gitmek için evinden çıktı. Bozkurt'tan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği, kayıp Bozkurt için çalışma başlattı.

126 gündür her yerde aranıyordu! Kafatası ve kemik parçaları bulundu

Ekipler, ilçe yolunda güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Bozkurt'un Güney ilçesinden çıkıp, Çal'a ulaşamadan Kabalar Mahallesi Sırtlanlık mevkisinde trafik kazasına karıştığı ve motosikletinin yediemin otoparkına çekildiği tespit edildi. Kazanın olduğu gün ihbarla bölgeye giden ekiplerin yol kenarında motosiklet bulduğu, ancak sürücüsüne ait herhangi bir ize rastlanmadığı belirlendi.

126 gündür her yerde aranıyordu! Kafatası ve kemik parçaları bulundu

DNA TESTİ İLE NETLİK KAZANACAK
Cinayet Bürosu ekipleri, kazanın yaşandığı kara yolu ile 7 dekarlık alanda araştırma başlattı. Dağlık ve sarp arazide, çalılar arasında 1 hafta boyunca yaya olarak arama yapan ekipler, bugün insan kafatası ile kemik parçaları buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası bulunan kafatası ve kemikler, incelenmek üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kemiklerin kayıp Ziya Bozkurt'a ait olup olmadığı DNA testiyle netlik kazanacak.

126 gündür her yerde aranıyordu! Kafatası ve kemik parçaları bulundu

Öte yandan polis, trafik kazası geçiren Ziya Bozkurt'un cesedinin kazaya neden olan sürücü tarafından yol kenarındaki araziye atıldığı ve yırtıcı hayvanlarca parçalandığı ihtimali üzerinde duruyor.

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