‘Denizli İçme Suyu Projesi’ tamamlandı

DENİZLİ'NİN gelecekte su sıkıntısı yaşamaması için yatırımlarına devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, 100 bin kişiye hizmet verecek 10 bin tonluk su deposunu düzenlediği törenle hizmete aldı. Kente kazandırdıkları Akbaş Barajı, içme suyu arıtma tesisi, iletim hatları ve içme suyu depolarının bugünkü değeriyle toplam 3 milyar liraya mal olduğunu belirten Başkan Zolan, "Esas olan millete hizmet etmektir, eser koymaktır" dedi. Başkan Osman Zolan, "Şehrimizin bugüne kadar tarihinde gelen, bugüne kadar yapılmış olan en büyük yatırımdır. Su hayat demektir. Esas olan millete hizmet etmektir, eser koymaktır. Ömürler gelip geçicidir. Bu görevler de gelip geçicidir. Esas olan iz bırakmaktır, eser bırakmaktır. Gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır" diye konuştu.