Yaşlı kadını yalan söyleyip dolandırdılar

DENİZLİ'NİN Tavas ilçesine bağlı kırsal Horasanlı Mahallesi'nde ikamet eden 80 yaşındaki N.T.'nin evine giden ve kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan 2 şüpheli, yaşlı kadını "Almanya'da yaşayan oğlun tutuklandı. Eğer evdeki altın ve paraları bize teslim etmezsen sen de tutuklanacaksın" yakanıyla korkuttu. Yaşlı kadının evde sakladığı 100 bin lira nakit para ve yaklaşık 800 bin lira değerindeki altınları alan şüpheliler, geldikleri araçla bölgeden uzaklaştı. Oğlu üzerinden korkutularak dolandırılan yaşlı kadın, kendi elleriyle dolandırıcılara teslim ettiği altın ve paralarına 4 saat gibi kısa bir sürede geri kavuştu. Dolandırdıkları para ve altınları harcayamadan yakalanan Aykut T. (31), Sezgin Ö. (28) ve Berkay Kemal A. (25) sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Şüphelilerin GBT sorgulamasında Aykut T.'nin 11 adet ve Berkay Kemal A.'nın ise 3 adet suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Aykut T. ve Sezgin Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.