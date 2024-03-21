Denizli’de 6 bin 100 adet fidan toprakla buluştu!

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası olması dolayısıyla kentin farklı noktalarında 14 lokasyonda 6 bin 100 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Honaz ilçesi, Yokuşbaşı Mahallesi mevkiinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve il protokolü birim amirleri, bölge müdür yardımcıları, şube müdürleri ile bölge müdürlüğü personelleri, öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı. Etkinlik kapsamında Denizli'de 14 lokasyonda 6 bin 100 adet fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikim alanında uzun kuyruklar oluşurken, fidanlar da dakikalar içerisinde toprağa dikimi gerçekleştirildi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, il protokolü, uzun sürede oluşan ormanları korumanın ve yeni orman alanları oluşturmanın vatandaşlık görevi olduğunu, ormanı korumayı çocuklara aktarmanın önemli bir durum olduğunu öğretmek ve bu bilinçle ormanlara sahip çıkılmasının mesajını verdi.