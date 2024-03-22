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Haberler Denizli Çardak, muhteşem bir esere kavuştu

Çardak, muhteşem bir esere kavuştu

SEBAHATTİN ALP
Çardak, muhteşem bir esere kavuştu
DENİZLİ'NİN Çardak ilçesinde yapımı tamamlanan Gençlik ve Kültür Merkezi'nin açılış töreni yapıldı. Çardak Gençlik ve Kültür Merkezi önünde düzenlenen açılış törenine Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çardak Kaymakamı Levent Küçük, Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz, AK Parti Çardak İlçe Başkanı Özgür Aksöğüt, Gençlik ve Spor Denizli İl Müdürü Ömer İlman, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Başkan Zolan ve beraberindekiler açılış öncesi müzik, akıl zeka oyunları ve görsel sanatlar atölyelerinde eğitim alan kursiyerler ile bir araya geldi. Renkli görüntülerin yaşandığı programda gençler ve çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Zolan bir süre eğitim çalışmalarını izledi.
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