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Haberler Denizli Ege'nin o ilinde yüksekler bembeyaz oldu

Ege'nin o ilinde yüksekler bembeyaz oldu

Son dakika Denizli haberleri... Denizli'nin yüksek kesimlerinde meydana gelen kar yağışı, Çameli, Çal ve Buldan ilçeleri başta olmak üzere Mart ayının sonunda yüksek bölgeleri beyaza bürüdü.

AA
Ege’nin o ilinde yüksekler bembeyaz oldu

Denizli'nin yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar etkili oluyor.

Pamukkale ilçesinde Denizli-Antalya kara yolunun geçtiği Cankurtaran Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan sağanak öğleyin yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı nedeniyle kara yolunda ulaşımın aksamaması için önlemler artırıldı.

Kara yolunu kullanan sürücülerden Ahmet Tekin, kent merkezinde yağmur yağdığını, yükseklerde sürpriz kar yağışıyla karşılaştıklarını belirterek, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Öte yandan bölgede çiçek açan bazı ağaçların da kar altında kaldığı görüldü.

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