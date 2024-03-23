Denizli’de beyaz manzara büyüsü

Denizli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, yüksek kesimler Mart ayının sonunda beyaza büründü. Denizli genelinde 2 gündür etkisini gösteren soğuk havanın ardından dün sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Özellikle Çameli, Çal ve Buldan ilçeleri ile şehir merkezinde bulunan Cankurtaran Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri Mart ayının sonlarına doğru yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Yer yer etkisini arttıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.