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Haberler Denizli Yer kavgasında kanlı son

Yer kavgasında kanlı son

SEBAHATTİN ALP
Yer kavgasında kanlı son
Denizli'de pazar esnafının yer tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada tezgahı bulunan esnaf eline aldığı bıçakla seyyar satış yapan genci bıçakladı. Hastaneye kaldırılan genç yaşamını yitirdi. Olay, Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre semt pazarında sebze ve meyve tezgahı bulunan Mustafa Y. (34), ile seyyar çilek satışı gerçekleştiren İdris Işıkçı (25) arasında yer tartışması çıktı.Mustafa Y. bıçakla Işıkçı'yı karın bölgesinden 3 kez bıçakladı. Olayda ağır yaralanan genç hastaneye sevk edildi. Işıkçı, ertesi gün yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Gözaltına alınan cinayet zanlısı Mustafa Y. ise tutuklandı.
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