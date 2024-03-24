Define avcıları kazdıkları kuyuda yakayı ele verdi

DENİZLİ'DE hazine bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarmanın operasyonuyla kazdıkları 35 metrelik kuyuda suçüstü yakalandı. Denizli'nin Buldan ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bozalan Mahallesinde 4 kaçak kazı yapan 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü. Define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan şüphelilerin 2 metre genişliğe 35 metre derinliğe sahip kuyu kazdıkları ortaya çıktı. Operasyon kapsamında E.Ş., M.B., A.E., ve S.Ç. gözaltına alınırken, bir adet jeneratör, 3 adet delici başı, balyoz, kazma, kürek ve 25 metre uzunluğunda kablo ele geçildi.