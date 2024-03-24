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Haberler Denizli Define avcıları kazdıkları kuyuda yakayı ele verdi

Define avcıları kazdıkları kuyuda yakayı ele verdi

SEBAHATTİN ALP
Define avcıları kazdıkları kuyuda yakayı ele verdi
DENİZLİ'DE hazine bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarmanın operasyonuyla kazdıkları 35 metrelik kuyuda suçüstü yakalandı. Denizli'nin Buldan ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bozalan Mahallesinde 4 kaçak kazı yapan 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü. Define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan şüphelilerin 2 metre genişliğe 35 metre derinliğe sahip kuyu kazdıkları ortaya çıktı. Operasyon kapsamında E.Ş., M.B., A.E., ve S.Ç. gözaltına alınırken, bir adet jeneratör, 3 adet delici başı, balyoz, kazma, kürek ve 25 metre uzunluğunda kablo ele geçildi.
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