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Haberler Denizli Kıskançlık krizinde kan aktı

Kıskançlık krizinde kan aktı

HABER MERKEZİ
Kıskançlık krizinde kan aktı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde parkta gördüğü eşi ve eski çalışanını tabancayla vurarak yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, M.G. (50), Sevindik Mahallesi Eskihisar Parkı'nda birlikte gördüğü eşi Ümmü G. (48) ile eski çalışanı Mehmet Y'nin (28) yanına geldi. Taraflar bir süre tartıştıktan sonra M.G. yanındaki tabancayla Ümmü G. ve Mehmet Y'ye doğru ateş açıp kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ümmü G. ve Mehmet Y, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri M.G'yi daha sonra yakaladı. Şüphelinin ilk ifadesinde, işlettiği otelinden ayrılan eski çalışanı ile kendisini aldattığını öne sürdüğü eşini birlikte görünce sinirlenip ateş açtığını söylediği belirtildi.
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