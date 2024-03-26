Parkta dehşet saçan eş tutuklandı

DENİZLİ'DE aldattığından şüphelenerek takip ettiği eşini, eski çalışanı genç ile parkta otomobil içinde basan Mehmet Gökçe, belinden çıkardığı silahıyla dehşet saçtı. Vücutlarına çok sayıda mermi isabet eden Ümmü Gökçe (48) ve genç sevgilisi Mehmet Yılmaz (28) ağır şekilde yaralandı. Olay, Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesinde meydana geldi.

Eşiyle eski çalışanını görünce çılgına dönen Mehmet Gökçe "Şu halinize bakın utanmıyor musunuz" dedikten sonra ikiliye peş peşe ateş açtı. Gökçe'nin ifadesinde, "Eşimin beni aldattığını düşündüğüm için takip ettim. Eşimi, eski çalışanım Mehmet Yılmaz ile parkta otomobil içinde uygunsuz halde gördüm. Tartıştık, sonrasını net hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Mehmet Gökçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.