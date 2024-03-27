  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de röntgenci kabusu! Her gece pencereye gelip genç kızı izledi

Denizli'de röntgenci kabusu! Her gece pencereye gelip genç kızı izledi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaklaşık 2 aydır genç bir kızı takip ederek gece saatlerinde pencereden izleyen röntgenci güvenlik kameralarına yakalandı. Durum karşısında büyük panik yaşayan üniversite öğrencisi çareyi taşınmakta buldu.

İHA
Denizli’de röntgenci kabusu! Her gece pencereye gelip genç kızı izledi

Denizli'de hemen her gece pencereye gelen tacizci, üniversiteli genç kızın kabusu oldu. Yaklaşık 2 aydır devam eden taciz nedeniyle gözüne uyku girmeyen genç kız, 3 yıldır yaşadığı evden taşınmak zorunda kaldı.


Denizli’de röntgenci kabusu! Her gece pencereye gelip genç kızı izledi

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi'nde bulunan bir apartta meydana geldi. İddiaya göre; Pamukkale Üniversitesinde okuyan S.Y. (20), pencereden kendisini izleyen bir kişiyi görünce paniğe kapılarak, durumu ailesine haber verdi. Sonrasında apart sahibinden yardım isteyen genç kız, güvenlik kameralarını birlikte incelediklerinde karşılaştığı manzara karşısında şok oldu. Şüphelinin yaklaşık 2 ay boyunca hemen hemen her gece, pencerenin önüne gelerek perdede kalan boşluktan genç kızın odasını izlediği tespit edildi.

Denizli’de röntgenci kabusu! Her gece pencereye gelip genç kızı izledi

ÇAREYİ TAŞINMAKTA BULDU
Güvenlik kamerası kayıtlarını ev sahibiyle birlikte karakola teslim eden genç kız, korkulu rüyası halinde gelen röntgenciden şikayetçi oldu. Yaşadığı korku nedeniyle uyuyamaz hale gelen S.Y., çareyi evden taşınmakta buldu. Kamera kayıtlarından belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Denizli’de röntgenci kabusu! Her gece pencereye gelip genç kızı izledi

BİRİLERİ GELİNCE PANİĞE KAPILMIŞ
Öte yandan, genç kızın korkulu rüyası haline gelen röntgencinin yaklaşık 2 ay devam eden tacizleri, apartın güvelik kameralarına yansıdı. Hemen her gece gece yarısından önce S.Y.'nin kaldığı zemin kattaki dairenin önüne gelen şüphelinin, pencereye yaklaşarak içeriyi izlediği, yoldan birileri geçince panikle uzaklaşarak sonra tekrar gelip izlemeye devam ettiği anlar görüntülerde yer aldı.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA