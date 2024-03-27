Egzoz sesi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde İbrahim Kızılkaya (67), oğlunun motosikletinin egzozundan çıkan yüksek ses nedeniyle uyardığı komşusu Hasan E. tarafından, çıkan tartışmada tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olay, saat 20.00 sıralarında Dokuzkavaklar Mahallesi 2091 Sokak'ta meydana geldi.

KOMŞUSU DA YARALANDI

İbrahim Kızılkaya, iddiaya göre sokaktan motosikletiyle geçen komşusunun oğlunu durdurup, egzozundan yüksek ses çıktığı ve rahatsız olduğu gerekçesiyle sert bir şekilde uyardı. Bunun üzerine eve giden çocuk, durumu babası Hasan E.'ye anlattı. Olaya sinirlenen Hasan E. ruhsatsız tabancasını alıp, komşusu İbrahim Kızılkaya'nın evine gitti. Burada iki komşu arasında yaşanan tartışma sonrası başlayan kavgada Hasan E., tabancayla art arda komşusu Kızılkaya'ya ateş etti.

Tabancadan çıkan kurşunlar Kızılkaya'nın göğsüne isabet ederken, bu sırada olay yerinde tesadüfen bulunan Hasan E.'nin kiracısı Mustafa E.'nin ayağına da isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kızılkaya, kurtarılamadı. Hasan E. gözaltına alınırken, oğlu ise ifadesi alınmak üzere Çocuk Büro Amirliğine götürüldü