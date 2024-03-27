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Haberler Denizli Mantar toplamaya gittiler, korkunç manzarayla karşılaştılar

Mantar toplamaya gittiler, korkunç manzarayla karşılaştılar

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ormanlık alana mantar toplamaya giden 2 kişi tüfekle vurulmuş erkek cesedi buldu. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin özel güvenlik görevlisi Yaşar Öznur olduğu tespit edildi.

İHA
Mantar toplamaya gittiler, korkunç manzarayla karşılaştılar

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki vatandaş, çıntar mantarı aramak için ormanlık alana girdiklerinde yerde hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark etti. Önce alkol alıp sızan bir kişi olduğunu düşünen vatandaşlar, yaklaştıklarında yanında bir tüfek ve göğsünden vurulduğunu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Mantar toplamaya gittiler, korkunç manzarayla karşılaştılar

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede yerde yatan şahsın tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın özel güvenlik görevlisi olan Yaşar Öznur (27) olduğu tespit edildi.

Mantar toplamaya gittiler, korkunç manzarayla karşılaştılar

Olay yeri inceleme ve savcının bölgedeki incelemelerde intihar ettiği değerlendirilen Öznur'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsinin ardından Öznur'un kesin ölüm sebebinin netleşeceği bildirildi.

Mantar toplamaya gittiler, korkunç manzarayla karşılaştılar

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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