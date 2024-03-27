Mantar toplamaya gittiler, korkunç manzarayla karşılaştılar

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki vatandaş, çıntar mantarı aramak için ormanlık alana girdiklerinde yerde hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark etti. Önce alkol alıp sızan bir kişi olduğunu düşünen vatandaşlar, yaklaştıklarında yanında bir tüfek ve göğsünden vurulduğunu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.