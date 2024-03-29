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Haberler Denizli Genç motokuryeyi hayattan koparan firari sürücü her yerde aranıyor

Genç motokuryeyi hayattan koparan firari sürücü her yerde aranıyor

Denizli'de siparişi teslim etmeye giden 25 yaşındaki motokurye hatalı sollama yapan otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazadan sonra olay yerinden kaçan ve kısa bir süre sonra yakalanan araç sahibi kadının, kaza anında yolcu konumunda bulunduğu öğrenildi. Şoför konumundaki şüpheli ise her yerde aranıyor.

İHA
Genç motokuryeyi hayattan koparan firari sürücü her yerde aranıyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi Üniversite Caddesi'nde meydana gelen kazada; bir dönercide çalışan 25 yaşındaki motokurye Aziz Soysaç, saat 01.00 sıralarında gelen paket siparişini yerine ulaştırmak için 20 ALJ 110 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Aziz Soysaç, kullandığı motosikletle seyir halindeyken Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camisi yakınlarında karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı ileri sürülen 34 CNM 885 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle savrularak otomobilin ön camını parçalayan Aziz Soysaç ağır yaralanırken; paramparça olan motosikletinin parçaları ise 50 metrelik bir bölgeye saçıldı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Aziz Soysaç, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Motokurye, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekmek parası için çalışan motokurye Aziz Soysaç'ın ölümüne neden olan sürücü, kazanın ardından olay yerinde firar etti. Bölgeden yaya olarak uzaklaşan, araçta telefonu ve ruhsatı bulunan Nevin G. ise ekiplerin çevrede yaptığı araştırma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Araç sahibi Nevin G.'nin kaza anında araçta yolcu konumunda bulunduğu ifade edildi.

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