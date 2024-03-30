Alkollü sürücü bir can aldı

Denizli'de alkollü olduğu ve hatalı sollama yaptığı iddia edilen kadın sürücünün çarpıp ölüme terk ettiği motokurye kurtarılmadı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin camını kıran kuryenin paramparça olan motosikleti ise çevreye saçıldı.

Kaza, gece saatlerinde Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dönercide çalışan 25 yaşındaki motokurye Aziz Soysaç, saat 01.00 sıralarında gelen paket siparişini ulaştırmak için yola çıktı.

HATALI SOLLAMA

Soysaç, kullandığı motosikletle seyir halindeyken karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı ileri sürülen Nevin G.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Savrularak otomobilin ön camını parçalayan Soysaç, ağır yaralandı. Motokurye, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alkollü sürücü Nevin G., yaya olarak bölgeden uzaklaştı. Sürücü, kısa sürede yakalanarak karakola götürüldü.